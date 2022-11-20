Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Казахстанцы активно голосуют на выборах Президента РК в Москве

20 Ноября 2022, 17:48
Казахстанцы активно голосуют на выборах Президента РК в Москве
20 Ноября 2022, 17:48

Казахстанцы активно голосуют на выборах Президента РК в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана, которые находятся на территории России, демонстрируют повышенный интерес к голосованию на выборах Президента РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На избирательный участок в посольстве Казахстана в столице России с самого утра активно прибывают соотечественники, желающие внести вклад в будущее своей страны: это казахстанские дипломаты, сотрудники международных организаций, предприниматели и учащиеся московских вузов. Многие пришли на выборы семьями, с детьми.

Свой выбор на избирательном участке в посольстве Казахстана пришел сделать курсант 3-го курса Военного университета Минобороны РФ Дамир Айдосулы.

«Несмотря на то, что находимся за пределами своей страны, мы сегодня пришли проголосовать и сделать правильный выбор, исполнить свой гражданский долг. Участием в выборах мы закладываем определяющий вектор развития нашего будущего. Выбирая лидера страны, мы создаем основу для будущих изменений и выбора своего национального пути», - сказал казахстанский курсант.

Побывавшая на избирательном участке многодетная мама Зухра Ахатаева, считает, что выборы - важное событие для всех казахстанцев.

«Сегодня для нашей страны очень важный и ответственный день. Наша семья старается никогда не пропускать такие мероприятия. Считаем очень важным отдать свой гражданский долг. Очень радует, что здесь присутствует много соотечественников, которые активно участвуют в волеизъявлении. Хотела бы также отметить высокий уровень организации голосования на участке в посольстве», - сказала Зухра Ахатаева.

Ранее сообщалось, что с утра избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открыли свои двери для голосующих.

По состоянию на 13 часов по времени Москвы предварительная явка на выборах составляет 25%.


Новости по теме
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
Явка избирателей к 18:00 составила на выборах Президента РК 67,85%
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Читайте также
Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах
Явка избирателей к 18:00 составила на выборах Президента РК 67,85%
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Военнослужащие РгК «Юг» активно участвуют в выборах Президента страны
Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
В селе Кендерли Мангистауской области впервые проходят выборы Президента
Досрочно завершено голосование на одном из пяти участков в России
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «G» - бразильцы идут за шестым титулом
5 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору