Казахстанцу, задержанному в ходе столкновений в Гонконге, еще не предъявлено обвинение – МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии задержанного гражданина Казахстана — студента первого курса Баптистского университета Гонконга рассказали в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров, задержанному еще не предъявлено обвинение.
«Наши дипломаты его уже неоднократно посетили. На содержание у него жалоб нет, адвокат уже работает, следствие идет», - сказал Айбек Смаияров.
Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана — студент первого курса Баптистского университета Гонконга. Консул посетил казахстанца. Тогда было отмечено, что состояние здоровья студента стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время задержания. Жалоб на содержание у него не имеется.
20 ноября прошли предварительные слушания по его делу. Казахстанское генеральное консульство взяло дело на особый контроль. Дипломаты будут следить за соблюдением прав казахстанца.
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