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Казахстанцу в Южной Корее изменили срок лишения свободы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2020, 10:54
Казахстанцу в Южной Корее изменили срок лишения свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Чангвон прошло заключительное заседание апелляционного суда по делу против гражданина РК Сырыма Шарибека, допустившего наезд на ребенка 16 сентября 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Казахстанские дипломаты также приняли участие в заседании суда. При содействии посольства РК в Корее переводчик был предоставлен на безвозмездной основе.


«В ходе слушания суд посчитал ранее вынесенный приговор (2 года 6 месяцев) слишком жестким и принял постановление о сокращении тюремного срока до 2 лет с исправительными работами. Вместе с тем, у стороны защиты есть право подать апелляцию в Верховный суд Республики Корея в течение 7 дней. Весь этот период С. Шарибек будет находиться в следственном изоляторе, а при отсутствии апелляции переведен в тюрьму г. Чангвон», - говорится в сообщении МИД в Telegram.


Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания, то есть с 14 октября 2019 года. Таким образом, общий срок наказания составит 1 год 6 месяцев с исправительными работами. Состояние нашего соотечественника хорошее, жалоб на условия содержания у него нет.


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