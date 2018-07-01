Казахстанcкая теннисистка Воскобоева проиграла в полуфинале турнира в Гштааде
22 Июля 2018 00:38 418
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Россиянка Александра Панова и представляющая Казахстан Галина Воскобоева не смогли пробиться в финал турнира категории International в Гштааде (Швейцария) в парном разряде, уступив швейцарке Тиме Бачински и испанке Ларе Арруабаррене-Весино - 6:3, 6:7 (4:7), (8:10), сообщает Sports.kz.
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Бачински и Арруабаррена-Весино ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету Пановой и Воскобоевой 6 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Матчболов у Александры и Галины не было.
Ключевые слова: Спорт,
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