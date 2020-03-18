Казахстанцев возвращают на Родину: первый рейс с туристами вернулся из Индии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 235 казахстанских туристов вернулись на родину, прервав отдых из-за чрезвычайной обстановки с коронавирусом в мире. Об этом сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Комитетом туризма и спорта совместно с администратором системы гарантирования прав туристов было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан. А также, временной приостановке приема перечислений за туркоды – денежное обеспечение исполнения обязательств туроператорами выездного туризма», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для возвращения граждан Казахстана организованы 17 внеочередных рейсов.
«Первый борт был отправлен во вторник 17 марта в Индию на остров Гоа. Сегодня 235 человек вернулись в Казахстан», - проинформировали в ведомстве.
На сегодня в 13 странах мира находятся свыше 4 тысяч казахстанских туристов.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 35 человек.
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