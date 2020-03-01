Казахстанцев в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Граждан Казахстана в Южной Корее просят встать на консульский учет в связи с ситуацией вокруг коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Республике Корея.

« Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с осложнением ситуации вокруг коронавируса COVID-19 в Республике Корея, просим пройти процедуру постановки на консульский учет по ссылке ниже «, - говорится в сообщении посольства.