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Казахстанцев в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса
1 Марта 2020 11:15
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СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Граждан Казахстана в Южной Корее просят встать на консульский учет в связи с ситуацией вокруг коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Республике Корея.
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« Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с осложнением ситуации вокруг коронавируса COVID-19 в Республике Корея, просим пройти процедуру постановки на консульский учет по ссылке ниже «, - говорится в сообщении посольства.
Ключевые слова: МИД РК, Корея, Пневмония в Китае,
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