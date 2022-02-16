Казахстанцев в Украине попросили встать на консульский учет
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В целях оказания своевременной помощи в случае возникновения экстренных ситуаций граждан Республики Казахстан просят встать на консульский учет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.
Встать на временный консульский учет можно без личного присутствия в посольстве, заполнив учетную карточку, размещенную в подразделе «Услуги консульского отдела для граждан РК» раздела «Консульские и визовые вопросы» на сайте посольства Республики Казахстан, и отправив её вместе с копией паспорта на электронную почту: consul.kiev@mfa.kz.
Актуальную информацию можно отслеживать на сайте, социальных сетях и мессенджерах посольства Республики Казахстан в Украине:
Сайт: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-kiev?lang=ru;
Facebook: https://www.facebook.com/KazEmbassyUkr/;
Instagram: @kazembukr;
Telegram: t.me/KZembassyinUKR;
Telegram-bot: @ConsulKZinUAbot
Контактные номера посольства (для экстренной связи граждан Республики Казахстан): +38 (044) 483-15-96; +38 (067) 347-04-08.
- В Украине отмечают День единения
- Постоянный представитель Казахстана в Женеве вручил верительные грамоты Председателю Конференции по разоружению
- В Европе готовы поддержать построение Нового Казахстана
- 30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады
- Заседание Совета старейшин Организации тюркских государств состоялось в Стамбуле
- США поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана