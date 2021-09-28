Казахстанцев старше 65 лет обучают навыкам ведения Instagram и Facebook

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах страны до конца 2021 года появятся Центры активного долголетия, где казахстанцы старше 65 лет смогут обучиться навыкам компьютерной грамотности, посетить спортивные секции и выучить новый язык, рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ерлан Аукенов в ходе международной онлайн-конференции, посвящённой региональному запуску Глобального отчета по эйджизму, организатором которой выступил Фонд ООН в области народонаселения UNFPA, передает МИА «Казинформ».

«В этом году мы впервые утвердили план мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» со сроком реализации до 2025 года, в рамках которого предусмотрено 38 мероприятий по 9 основным направлениям», - сообщил Аукенов, представляя проводимую в Казахстане работу по борьбе с эйджизмом и продвижению общества для людей всех возрастов на международной конференции.

Он пояснил, что план предусматривает поддержку семей с пожилыми людьми, занятость, совершенствование системы охраны здоровья, повышение занятости граждан старшего поколения, формирование условий для организации досуга и модернизацию общественного сознания.

«Одним из направлений является открытие центров активного долголетия во всех регионах, которые уже созданы и функционируют в 10 регионах из 17. До конца года мы завершим эту работу и во всех регионах откроем центры. Сегодня они есть в Алматы - во всех восьми районах, в Нур-Султане, Шымкенте, Алматинской области, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В задачах центров - уйти от парадигмы домов престарелых в сторону центров для всех - с социально-ориентированной сервисной моделью. Чтобы лица, неважно какого благосостояния, могли найти себе досуг, друзей и знакомых в возрасте старшего поколения», - рассказал Аукенов.

В пример вице-министр привел деятельность подобных центров в Алматы.

«Лица старшего поколения приходят, регистрируются по аналогии с фитнес-залами, частными организациями, но все это на бесплатной основе, получают абонементы в спортивные залы, секции, изучают языки, начиная от английского. Обучают курсам, не просто компьютерной грамотности, а как пользоваться Facebook, Instagram, YouTube-каналами. И это мы активно продвигаем на уровне всей страны», - сказал Аукенов.

Он подытожил, что в целом забота о старшем поколении является одним из приоритетов государственной социальной политики Казахстана.

«Сегодня меры социальной защиты пожилых людей направлены на увеличение размера пенсионных и иных социальных выплат. Так, с 1 января 2021 года размеры базовой пенсии уже повысились на 5%, солидарной на 7%, а также все социальные выплаты на 5%. Данная индексация проходит ежегодно», - заключил он.

По его данным, численность населения Казахстана в 2021 году составила порядка 19 млн человек, при этом за последние пять лет доля лиц старше 65 лет увеличилась с 6,8% до 7,8% на начало 2021 года.