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Казахстанцев среди задержанных в Испании по делу о «русской мафии» нет – МИД РК

Автор:  
Багдат Хасенова
18 Декабря 2020, 22:15
Казахстанцев среди задержанных в Испании по делу о «русской мафии» нет – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев среди задержанных в Испании по делу о «русской мафии» нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

«Отправили запрос испанской стороне по данному делу. Согласно их официальной информации, среди задержанных нет граждан Казахстана», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, полиция Испании задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии». 17 декабря 2020 года МИД РК сообщал, что среди них есть и гражданин Казахстана.


МИД РК   Происшествия   Испания   Общество  
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