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Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в ресторане Турции нет - МИД

31 Декабря 2022, 15:30
Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в ресторане Турции нет - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в ресторане Турции нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию корреспонденту Казинформа подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК. В ведомстве отметили, что это последние данные на этот момент.

По данным телекомпании TRT, взрыв произошел на кухне заведения в районе 15:30 по местному времени при замене баллонов. Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.

Губернатор провинции Хусейн Аксой сообщил, что «есть первое заявление работника о том, что из баллона шел запах. Пока другой работник менял баллон, он сам выводил людей, и через короткое время произошел взрыв». Семь человек погибли, пять получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции.

Фото: twitter.com/sahmettinyuksel


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