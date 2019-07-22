Казахстанцев среди пострадавших в ДТП в Южной Корее нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев среди пострадавших в ДТП в Южной Корее нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди пострадавших в ДТП в Южной Корее граждан Казахстана нет», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, в понедельник утром фургон с 16 пассажирами перевернулся на дороге в северо-восточной части Южной Кореи - городе Самчхок, провинции Канвондо. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 9 получили ранения. В фургоне находились 7 иностранных граждан.