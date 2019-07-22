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Казахстанцев среди пострадавших в ДТП в Южной Корее нет - МИД РК
22 Июля 2019 13:11 105
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев среди пострадавших в ДТП в Южной Корее нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Среди пострадавших в ДТП в Южной Корее граждан Казахстана нет», - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Напомним, в понедельник утром фургон с 16 пассажирами перевернулся на дороге в северо-восточной части Южной Кореи - городе Самчхок, провинции Канвондо. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 9 получили ранения. В фургоне находились 7 иностранных граждан.
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