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Казахстанцев среди погибших в авиакатастрофе в Иране нет – МИД РК

8 Января 2020 11:46
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Казахстанцев среди погибших в авиакатастрофе в Иране нет – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев нет среди погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной Посольству РК в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет. Вместе с тем, казахстанский консул обзванивает всех граждан РК, находящихся на консульском учете. На сегодняшний день на учете стоят 174 гражданина Казахстана», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, принадлежащий украинской авиакомпании, разбился после взлета. Самолет «Международных авиалиний Украины» направлялся из Тегерана в Киев.

По информации СМИ, все пассажиры самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана, погибли.



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Ключевые слова: МИД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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