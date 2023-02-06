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Казахстанцев среди погибших и пострадавших после землетрясения в Турции нет - МИД

6 Февраля 2023, 15:36
Казахстанцев среди погибших и пострадавших после землетрясения в Турции нет - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что погибших или пострадавших граждан Казахстана в результате мощного землетрясения в Турции на данный момент нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений от граждан Казахстана за помощью после мощного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции», - сказал в ходе еженедельного брифинга в МИД Айбек Смадияров.
«В настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках не значится. В связи с большим количеством разрушений спасательные работы еще продолжаются», - заявил он.

В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли 284 человека, получили ранения не менее 2323 человек.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения на юго-востоке страны.


Фото: aa.com.tr

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