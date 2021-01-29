Казахстанцев снова обманывают от имени Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp мошенники рассылают приглашения принять участие в розыгрыше автомобилей, который якобы проводит боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Ссылка, по которой предлагают пройти казахстанцам, ведет на фишинговый сайт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Казахстанцам предлагают выиграть один из сотни автомобилей Toyota Camry 2019 года или денежный приз. Для этого требуется лишь пройти короткий опрос.

Судя по всему, сайт, на котором это предлагают сделать, фишинговый. Это значит, что все данные, которые пользователи оставят на портале, будут доступны третьим лицам. Таким образом мошенники получают доступ к личной информации, платежным данным и приватным аккаунтам своих жертв.

Это не первый раз, когда казахстанцев пытаются обмануть от имени знаменитого спортсмена. В 2019 году Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT уже предупреждала о таком виде мошенничества.