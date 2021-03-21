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    15:00, 21 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанцев с Наурызом поздравили из самой западной точки Шелкового пути

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Высшей школы искусства и дизайна шелковых тканей, Валенсия (Испания) Висенте Хеновес дель Ольмо, председатель Международной сети онлайн-платформы «Шелковый путь» Хосе Мария Чикийо Барбер поздравили казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «По случаю приближения Наурыза, праздника Нового года, дней, отмечаемые особенным образом в казахстанском календаре, от Высшей школы искусства и дизайна шелковых тканей Валенсии (Испания) и от председателя Международного сети программы ЮНЕСКО «Шелковый путь» мы хотим передать народу Республики Казахстан наши самые сердечные поздравления, желая его гражданам и властям процветания, здоровья и обновления в жизни.

    Выражаем наши лучшие пожелания, чтобы во время празднования обрядов, церемоний и культурных мероприятий, соответствующих вашим самым древним традиционным обычаям, вы могли разделить их и насладиться со своей семьей, как важнейшим ядром общества, и собраться вокруг стола, украшенного предметами, символизирующими чистоту, сияние, жизнь и процветание.

    Пусть во время празднования Нового 2021 года радость, которая передается традиционной казахской музыкой и танцем, даст нам силы и надежду, чтобы преодолеть трудности, которые мы переживаем на международном уровне, и пусть обряды, связанные с водой и огнем, помогут нам возродить мечты и проекты для лучшего будущего.

    Мы хотим передать наши самые искренние чувства близости, симпатии, солидарности и дружбы с казахстанским народом, живущим в сердце Шелкового пути, от западной точки легендарного пути на Западном Средиземноморье, Валенсии (Испания)», - говорится в поздравлении.



    Теги:
    Наурыз Общество Внешняя политика Казахстана
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