Казахстанцев с Наурызом поздравили из самой западной точки Шелкового пути

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Высшей школы искусства и дизайна шелковых тканей, Валенсия (Испания) Висенте Хеновес дель Ольмо, председатель Международной сети онлайн-платформы «Шелковый путь» Хосе Мария Чикийо Барбер поздравили казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По случаю приближения Наурыза, праздника Нового года, дней, отмечаемые особенным образом в казахстанском календаре, от Высшей школы искусства и дизайна шелковых тканей Валенсии (Испания) и от председателя Международного сети программы ЮНЕСКО «Шелковый путь» мы хотим передать народу Республики Казахстан наши самые сердечные поздравления, желая его гражданам и властям процветания, здоровья и обновления в жизни.

Выражаем наши лучшие пожелания, чтобы во время празднования обрядов, церемоний и культурных мероприятий, соответствующих вашим самым древним традиционным обычаям, вы могли разделить их и насладиться со своей семьей, как важнейшим ядром общества, и собраться вокруг стола, украшенного предметами, символизирующими чистоту, сияние, жизнь и процветание.

Пусть во время празднования Нового 2021 года радость, которая передается традиционной казахской музыкой и танцем, даст нам силы и надежду, чтобы преодолеть трудности, которые мы переживаем на международном уровне, и пусть обряды, связанные с водой и огнем, помогут нам возродить мечты и проекты для лучшего будущего.

Мы хотим передать наши самые искренние чувства близости, симпатии, солидарности и дружбы с казахстанским народом, живущим в сердце Шелкового пути, от западной точки легендарного пути на Западном Средиземноморье, Валенсии (Испания)», - говорится в поздравлении.



