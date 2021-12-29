Казахстанцев пытались заманить фейковым розыгрышем от имени крупной компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам в соцсетях предлагают заполнить анкеты и выиграть 100 000 тенге от имени АО «НК ҚазМұнайГаз». В компании рассказали, что подобных акций они не проводят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о проведении акции от «ҚазМұнайГаз». На самом деле никаких акций через опросы в социальных сетях и мессенджерах мы не проводим. Просим граждан быть бдительными и не открывать сомнительные ссылки», — сообщили представители компании.

Подобный вид мошенничества в Сети называется фишингом. Проводя опросы на незащищенных платформах, злоумышленники получают персональные данные пользователей, в том числе информацию о платежных картах, пароли и логины от приватных аккаунтов и прочее. Как не попасться на уловки мошенников, мы подробно рассказывали здесь.

Ранее мошенники пытались заполучить личные данные пользователей, используя для этого фейковые розыгрыши и названия известных брендов, крупных компаний и банков.