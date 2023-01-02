Казахстанцев просят воздерживаться от дальних поездок при штормовом предупреждении

2 Января 2023, 05:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С октября прошлого года на республиканских дорогах из-за гололеда, метели и отсутствия видимости более 150 раз вводились ограничения движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии и инфраструктурного развития РК.

«Для предотвращения чрезвычайных ситуаций Комитет автомобильных дорог МИИР РК на постоянной основе информирует водителей и просит не выезжать в дальние поездки. Однако многие игнорируют предупреждающие сообщения о непогоде и оказываются в снежном плену. С момента перевода автодорог республиканского значения на зимние условия содержания дорожники оказали помощь порядка 600 пользователям республиканских трасс. 232 единицы транспорта были размещены в теплые боксы, 563 человека доставлены в обогревательные пункты. Стоит отметить, что спецтехника дорожников не приспособлена к буксировке и эвакуации транспорта. Но специалисты все же вынуждены заниматься их вызволением из снежного плена, поскольку для продолжения очистки дорог от снега необходимо сначала освободить проезжую часть», - пояснили в МИИР.

Как отметили в ведомстве, за игнорирование сообщений об ограничении движения из-за плохой погоды в Казахстане предусмотрена административная ответственность. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства «Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах».

Дорожники убедительно просят казахстанцев воздерживаться от дальних поездок при штормовом предупреждении.

Так же водителям напоминают, что в случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться в единый call-центр 1403.

Фото: пресс-служба МИИР.