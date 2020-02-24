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Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус

24 Февраля 2020 17:18
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Казахстанцев просят воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК рекомендуют гражданам РК не выезжать в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Такое заявление сделал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас определенную тревогу вызывает параллельно рост (случаев заболевания) в других странах. Естественно, если брать по другим странам абсолютный рост в цифрах за последние двое суток - 314, 347 и в процентах это 24% и 21,4%. В связи с этим, мы уделяем этим странам тоже очень серьезное внимание. В первую очередь, я хотел бы обратить внимание наших граждан на регистрацию заболеваемости в Южной Корее, на сегодня там, по официальным данным, зарегистрировано 602 случая, а за сутки прирост 168 случаев, это очень серьезные цифры», - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач призвал казахстанцев воздержаться от поездок в ряд стран.

«Мы просим уделить внимание таким странам как Южная Корея, Италия – 144 случая и причем за последние сутки основной прирост это 133 случая, далее Япония – 132 случая, Сингапур - 89 случаев, Иран - 43 случая, Таиланд - 35 случаев, Малайзия – 22 случая. Поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, чтобы не планировали в ближайшее время поездки в эти страны», - добавил Жандарбек Бекшин.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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