Казахстанцев просят соблюдать правила использования пиротехники

26 Декабря 2022, 12:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года сотрудники полиции напоминают казахстанцам важность соблюдения правил использования пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржана Байгошева, необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на этот вид деятельности. При покупке пиротехники необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию.

«При применении пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка - это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек. Нужно внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений. Согласно инструкции к пиротехническим изделиям, необходимо прочно установить его для показа. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны», - пояснил Амиржан Байгошев на онлайн-брифинге.

Также запрещается эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению, применение пиротехнических изделий внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей, запрещается использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 метров от любых строений. Они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.

При сильном ветре не стоит запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Не следует запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов. Нельзя наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля. Не нужно использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности, хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня.

Также не стоит разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре, направлять пиротехнические изделия на людей и животных, применять детям без присутствия взрослых, использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.

Фото из открытых источников