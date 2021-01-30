Казахстанцев призвали верить достоверной информации о вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Только вакцина сможет снизить смертность и распространение коронавируса. Таким мнением поделилась заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация – одно из эффективных мероприятий. Только вакцина сможет снизить смертность и распространение самой инфекции. Мы обретем свободу. Как я уже говорила ранее, ограничения ослабят. Возможно, к осени настанет время, когда мы снимем маски. Мы же рассказывали о возможности возвращения детей в школу осенью. Выражаю надежду на то, что будем проводить не онлайн, а оффлайн-встречи», - сказала эксперт в ходе экспертного брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

По ее словам, население нужно открыто информировать. Все данные и информацию нужно брать из достоверных источников и от компетентных лиц.

«Потому что сейчас в социальных сетях мы замечаем видео, фотографии двух-трехлетней давности, которые не имеют отношения к вакцинации. Нужно верить только достоверным информациям. Что касается российской вакцины «Спутник V», в ходе телеинтервью с российскими коллегами рассказывают, что бывают осложнения в виде покраснения, повышения температуры. Однако они проходят через несколько дней. Но пользы от вакцины много, потому как она защищает нас от заболевания», - добавила Манар Смагул.