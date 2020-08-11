Казахстанцев призвали помочь с приобретением компьютеров для школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартует республиканская благотворительная акция «OQY’SHYNY QOLDA!» для приобретения компьютерной техники школьникам, чтобы они могли обучаться дистанционно. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Есенгазы Имангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! Сегодня начинается акция «OQY’SHYNY QOLDA!». Министерство образования и науки РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», также общественное объединение «Менің Атамекенім» в рамках общественного движения «Дорога в школу» запускает республиканскую благотворительную акцию «OQY’SHYNY QOLDA!». Акция направлена на приобретение компьютерной техники, ноутбуков, планшетов и возмездную их передачу обучающимся, которые особо нуждаются в этом. Компьютерная техника будет приобретена за счет спонсорской помощи, меценатов, волонтеров. Акция также направлена на обеспечение доступа детей и семей отдельных категорий к высокоскоростному интернету», - рассказал Есенгазы Имангалиев.

Он также обратился ко всем казахстанцам, отечественным предприятиям и компаниям, призвал всех принять участие в акции и помочь детям в обучении в дистанционном формате.

«Министерством проведен мониторинг школ, определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники. Первоочередная помощь будет оказана детям с особыми потребностями и детям сиротам. В рамках акции для подачи заявки на получение техники запущен специальный сайт qoldau.edu.kz . Помощь будет оказана также детям из семей, получающих АСП, не получающих АСП, в которых доход ниже величины прожиточного минимума, где родители инвалиды, либо многодетные семьи, где только один родитель», - пояснил председатель Комитета по охране прав детей МОН РК.

Разъяснения по поводу акции можно получить в колл-центрах при управлениях образования, на страницах социальных сетей Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК.

«Кроме того, в рамках большой акции подготовлен проект меморандума о сотрудничестве Министерства образования и науки РК и НПП «Атамекен» в сфере организации благотворительной деятельности, также развития других форм социальной поддержки семей. Мы обращаемся к неравнодушным взрослым умножать добро, выпускникам школ – быть благодарным и помогать своей школе», - обратился к казахстанцам Есенгазы Имангалиев.