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Казахстанцев призвали поддержать спортсменов на Олимпиаде

24 Июля 2021 22:12
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Казахстанцев призвали поддержать спортсменов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков обратился к казахстанцам поддержать спортсменов на Олимпийских играх в Токио, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень важным аспектом является поддержка казахстанцев. При пустых трибунах здесь сложно чувствовать эмоции, которые передаются. Хочу обратиться к пользователям Сети, СМИ, поддержать наших спортсменов и продолжать это делать. На сегодня - это главная задача, которую мы можем реализовать, чтобы спортсмены чувствовали себя уверенно на этих соревнованиях», - отметил Андрей Крюков.

По его словам, слабых соперников на Олимпиаде нет.

«Все команды готовы, все спортсмены в отличной форме. Команда продолжает выступление в отличной форме и расположении духа. Хочу пожелать всем любителям спорта, чтобы было хорошее здоровье, берегите себя и болейте за наших», - обратился он.

Напомним, сегодня в Токио Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато и завоевал «бронзу». По словам Елдоса, он боролся за «золото».

Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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