Казахстанцев призвали отмечать религиозные праздники дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев призвал казахстанцев отмечать близящиеся религиозные праздники дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие граждане, близятся важные и сакральные для нашего общества религиозные праздники. Ораза, иудейский песах, православная католическая пасха, родительский день и другие. Безусловно, все они имеют огромное значение для многих граждан нашей страны, и мы с глубоким уважением относимся к духовным и религиозным чувствам верующих. Однако пандемия опасного вирусного заболевания представляет серьёзную угрозу здоровью и жизни всех без исключения», - сказал Даурен Абаев во врем онлайн брифинга.

Он подчеркнул, что именно поэтому государства во всём мире предпринимают беспрецедентные противоэпидемические меры жёсткого карантина и изоляции людей.

«Ограничены все мероприятия коллективного характера, в том числе религиозные. В первую очередь, это сделано потому, что предстоящие праздники предполагают богослужение в храмах, праздничные трапезы, встречи с родными и близкими, проведение памятных ритуалов и посещений мест захоронений», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, эти праздники традиционно сопровождаются разнообразными культурно-массовыми мероприятиями.

«Несмотря на это, мы должны понимать, что в сложившейся ситуации на первый план выходит безопасность и здоровье наших граждан. В этой связи просим руководителей религиозных этнокультурных объединений, всех граждан, отнестись с пониманием в период праздников и строго соблюдать режим карантина. Религиозным организациям рекомендуется провести праздничные службы в онлайн режиме, посредством современных средств коммуникаций», - заключил глава МИОР.