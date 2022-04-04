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Казахстанцев призвали не распространять недостоверные сведения по январским событиям

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2022, 17:30
Казахстанцев призвали не распространять недостоверные сведения по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК призвали граждан не распространять недостоверные сведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере установления деталей и новых обстоятельств январских событий, они будут своевременно доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения», - сказал заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что реальные сроки лишения свободы по январским событиям получили 17 подсудимых.

«В целях исполнения поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы», - сказал Елдос Килымжанов.

На сегодня, по его словам, в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. «Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - уточнил Елдос Килымжанов.


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