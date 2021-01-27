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    17:46, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанцев призвали не идти на поводу у псевдоэкспертов в вопросах вакцинации от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК предупредили граждан о распространяемой фейковой информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации. Хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы», - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    В связи с этим, он призвал граждан не идти на поводу у псевдоэкспертов.

    «Призываю вас не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов, не быть жертвой маркетинга, доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям медицинских работников», - обратился к казахстанцам Марат Шоранов.

    Как отметил спикер, с момента объявления пандемии прошел практически календарный год, который нас многому научил, заставил все человечество пересмотреть свои приоритеты и ценности. Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина, стабилизировать экономику, вернуть детей в детские сады и школы, студентов в лекционные залы, и в целом вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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