Казахстанцев призвали не идти на поводу у псевдоэкспертов в вопросах вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК предупредили граждан о распространяемой фейковой информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации. Хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы», - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

В связи с этим, он призвал граждан не идти на поводу у псевдоэкспертов.

«Призываю вас не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов, не быть жертвой маркетинга, доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям медицинских работников», - обратился к казахстанцам Марат Шоранов.

Как отметил спикер, с момента объявления пандемии прошел практически календарный год, который нас многому научил, заставил все человечество пересмотреть свои приоритеты и ценности. Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина, стабилизировать экономику, вернуть детей в детские сады и школы, студентов в лекционные залы, и в целом вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями.