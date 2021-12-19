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Казахстанцев призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды

19 Декабря 2021 06:12
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Казахстанцев призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев призвали быть осторожными в связи с непогодой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В большинстве регионов Казахстана в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики Казгидромета прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха по республике далека от зимней. Даже на севере и в центре столбики термометров ночью не опустятся ниже 13 градусов. В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанская областях будет наблюдаться гололёд.

«В этой связи дорожники просят всех участников дорожного движения соблюдать рекомендованный скоростной режим, правила дорожного движения и проверять техническое состояние машины перед выездом.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403», - отметили в МИИР РК.


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#Транспорт   #Безопасность   #Дороги   #Погода   #МИИР РК  
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