Казахстанцев приглашают пройти опрос по качеству жизни в городах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный процесс урбанизации продолжается в мире. Если в 1960 году в городах проживала лишь 1/3 населения земли, то по прогнозу ООН к 2050 году доля городских жителей достигнет 68%. Мировой тренд урбанизации прослеживается и в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства национальной экономики РК.

По состоянию на начало 2022 года уровень урбанизации в стране составил 59,4%.

«Для обеспечения конкурентоспособности своих городов Казахстан должен искать новые инструменты решения как традиционных городских проблем, так и относительно новых вопросов, связанных с конкурентоспособностью, экологической устойчивостью и развитием инноваций», - отмечает пресс-служба Миннацэкономики РК.

Один из таких инструментов — периодический Национальный рейтинг качества жизни в городах Казахстана. В текущем году АО «Институт экономических исследований» (ERI) проводит исследование по разработке рейтинга качества жизни в городах третий год подряд.

В рамках исследования предусматривается проведение социологического опроса жителей 25 городов Казахстана с целью измерения качества жизни и уровня комфортности проживания населения.

Опрос охватывает такие аспекты жизни городского жителя, как качество образовательных и медицинских услуг, доступность базовых благ (вода, свет, тепло), трудовая занятость, саморазвитие, досуг, состояние городской инфраструктуры, мобильность, городская среда, экология и другие.

Рейтинг позволит выявить сильные и слабые стороны, а также актуальные проблемы городов. Результаты исследования будут способствовать повышению уровня и качества жизни городов Казахстана.

«Для нас важно услышать мнение самих жителей этих городов и учитывать их при составлении рейтинга и в дальнейшем при выработке конкретных рекомендаций по каждому населённому пункту. Приглашаем к участию в опросе.», - отметили в ведомстве.

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