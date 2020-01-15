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вчера 23:45
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вчера 21:38
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вчера 19:11
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Казахстанцев предупреждают о временном приостановлении работы ТВ и радио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 января 2020 года с 03:00 до 17:00 проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казтелерадио.
В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
«АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства. Сall-center: 193, +7(727) 2 581 500», - говорится в сообщении.
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