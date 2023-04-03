Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Казахстанцев предупреждают о мошенниках, предлагающих помощь в оформлении банкротства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Апреля 2023, 11:45
Казахстанцев предупреждают о мошенниках, предлагающих помощь в оформлении банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объявления с предложением помощи в оформлении банкротства за определенную сумму появились в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ». Корреспондент «Казинформа» позвонил по указанному номеру, чтобы узнать условия предлагаемой помощи.

«Мы со своей стороны все от вас заполняем, отправляем. Ваш запрос отрабатывается примерно от 2 недель до 17 дней. На вас не должно быть записано недвижимости, в течение 5 лет вы не сможете брать кредиты и выезжать за рубеж. Мы – юрлицо, которое оказывает консалтинговые услуги», - заявила девушка на том конце провода.

Она отметила, что при задолженности в полмиллиона тенге, стоимость услуги будет оценена в 20 тысяч тенге.

Ранее ситуацию прокомментировал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«Есть объявления, где неизвестные обещают клиентам помочь с процессом оформления. Конечно, это обман. Посторонние лица не могут гарантировать получение статуса банкрота. Здесь налицо все признаки мошенничества»,-сказал Ержан Биржанов на брифинге в СЦК.

Между тем, вице-министр отметил, что при оформлении банкротства возможно обращение к юридическим лицам.

«В рамках Закона «О банкротстве физических лиц» предусмотрены финансовые управляющие. Они могут помочь с процедурой банкротства, которая регулируется законом. Также законом предусмотрена выплата за указанную деятельность в соответствии с минимальным месячным окладом. Если вы нанимаете финансового управляющего, вы платите ему 70 тысяч тенге, не более. Еще один момент, если клиент относится к социально уязвимой группе, мы предусмотрели возмещение оплаты за услуги финансового управляющего за счет бюджета деятельности. Сегодня около 170 специалистов зарегистрированы в качестве финансовых менеджеров. К ним можно обратиться за квалифицированной помощью по оформлению банкротства», - добавил вице-министр.


Банки   Банкротство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
Проезд на машине 7 тысяч тенге: алматинка возмутилась ценами на Кок-Тобе
Проезд на машине 7 тысяч тенге: алматинка возмутилась ценами на Кок-Тобе
Евросоюз готов облегчить визовый режим для казахстанцев
Евросоюз готов облегчить визовый режим для казахстанцев
Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
Ежегодно 700-800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медпомощи населению – Ажар Гиният
Ежегодно 700-800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медпомощи населению – Ажар Гиният
Первый беспилотный автобус запустили в Шотландии
Первый беспилотный автобус запустили в Шотландии