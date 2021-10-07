Казахстанцев предупредили об ответственности за несообщение о проживании у них иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам напомнили об ответственности за несообщение об проживании у них иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимающие иностранца стороны - это гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и так далее в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца», - сказал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет.

Спикер пояснил, что при нарушении принимающая сторона несет административную ответственность по ст. 518 КРКобАП. В случае нарушения правил пребывания, иностранцы привлекаются к административной ответственности по ст.517 КРКобАП.

«Если иностранец нарушил срок пребывания свыше 10 суток, то административный протокол направляется в суд с вынесением решения – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК», - добавил Арман Баймухамет.



