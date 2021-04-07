Казахстанцев предупредили об очередном фейке про «чипы» в вакцинах от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы обсуждают сообщение о том, что в вакцине «Cпутник V», используемой в Казахстане, содержатся жидкокристаллические чипы, контролируемые процессором российского производства «Эльбрус». Это антинаучно и невозможно по многим причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

Жидкие кристаллы на самом деле не являются жидкостью. Они напоминают скорее вязкую субстанцию, но при этом им свойственно упорядоченное расположение атомов, молекул или ионов. Жидкие кристаллы используются повсеместно: для создания дисплеев мобильных телефонов, мониторов компьютеров, экранов телевизоров, циферблатов электронных часов и тд. Жидкие кристаллы визуально можно отличить от обычной воды или жидкости, которую и представляет собой вакцина в ампуле.

Процессор российского производства «Эльбрус-16С», о котором идет речь в обсуждении, невозможно ввести в кровеносную систему человека. Во-первых, из-за его размера. Корпус процессора равен 63 мм в ширину и 78 мм в высоту. Во-вторых, из-за того, что эта модель еще не запущена в массовое производство. Осенью 2020 года общественности представили лишь инженерный образец устройства. Полностью же разработка нового процессора должна завершиться в 2021 году. А старт массового производства намечен на 2022 год.Чипирование людей при помощи вакцин – это популярная конспирологическая теория, которую многократно опровергали.

На сегодняшний день не существует настолько крошечных и при этом работоспособных чипов, которые можно было бы незаметно для пациента ввести при помощи вакцины или иной инъекции. Более того, причин массово чипировать людей, следить за жизнью и передвижениями каждого из них - нет.

Таким образом, теория о жидкокристаллических чипах, контролируемых процессором российского производства – миф, противоречащий фактам и не имеющий никаких подтверждений.

Напомним, Министерство здравоохранения РК усиливает работу по борьбе с фейками по вакцинации. Совместно с МИОР будет выстроена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации и опровержению недостоверной информации.