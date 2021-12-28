Казахстанцев предупредили о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев назвал отрицательные факторы, влияющие на эпидситуацию по КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, является высокие темпы распространения варианта «Омикрон» в мире», - сказал Жандос Буркитбаев на заседании Правительства.

Было отмечено, что на 30 ноября вариант «Омикрон» выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - уже в 110 странах мира.

«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.