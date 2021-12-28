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Казахстанцев предупредили о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон»
28 Декабря 2021 09:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев назвал отрицательные факторы, влияющие на эпидситуацию по КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, является высокие темпы распространения варианта «Омикрон» в мире», - сказал Жандос Буркитбаев на заседании Правительства.
Было отмечено, что на 30 ноября вариант «Омикрон» выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - уже в 110 странах мира.
«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.
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