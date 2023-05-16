Казахстанцев предупредили о возможных задержках поездов из-за ремонта путей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за ремонта путей КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов.

Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. На участке Аршалы-Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов.

Комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты – Караганда – Астана. Здесь выполняется глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей. Уже завершен капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети», - говорится в сообщении компании.

Также в КТЖ напомнили, что работы проводятся в круглосуточном режиме.

«Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов. Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск», - предупредили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».