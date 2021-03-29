Казахстанцев предупредили о промышляющих на сайтах объявлений мошенниках
В ходе переписки мошенники поясняют, что находятся в другом городе и предлагают воспользоваться услугой «доставка». То есть, курьер сам приезжает за товаром и забирает его у продавца после оплаты на карту.
«Для этого мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-код, ИИН, отправить заявку и ожидать перевода денег.
Как только продавец отправил заявку, все указанные Вами данные попадают в руки мошенников через фишинговый сайт. Далее, они входят в учетную запись интернет-банкинга, получают полный доступ к деньгам и моментально похищают имеющиеся денежные средства с карт-счетов. А мошеннический сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов», - рассказали о схеме преступников в полиции.
С начала года от данной схемы мошенничества пострадали более ста столичных жителей. Ущерб составил 2 млн тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан не передавать реквизиты банковских карт и персональные данные. Необходимо обратить внимание на ссылку и подлинность сайта. В названии фишинговых сайтов присутствует лишняя буква или знак. Как правило, мошенники соглашаются приобрести товар, даже не проверив его состояние.