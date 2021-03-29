РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 28 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанцев предупредили о промышляющих на сайтах объявлений мошенниках

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенничество под предлогом доставки товара с казахстанских сайтов частных объявлений продолжают совершаться. После размещения объявления о продаже товара, на связь выходят мошенники под видом покупателя, при этом используют номера-однодневки, а затем отключают их, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    В ходе переписки мошенники поясняют, что находятся в другом городе и предлагают воспользоваться услугой «доставка». То есть, курьер сам приезжает за товаром и забирает его у продавца после оплаты на карту.

    «Для этого мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-код, ИИН, отправить заявку и ожидать перевода денег.

    Как только продавец отправил заявку, все указанные Вами данные попадают в руки мошенников через фишинговый сайт. Далее, они входят в учетную запись интернет-банкинга, получают полный доступ к деньгам и моментально похищают имеющиеся денежные средства с карт-счетов. А мошеннический сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов», - рассказали о схеме преступников в полиции.

    С начала года от данной схемы мошенничества пострадали более ста столичных жителей. Ущерб составил 2 млн тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан не передавать реквизиты банковских карт и персональные данные. Необходимо обратить внимание на ссылку и подлинность сайта. В названии фишинговых сайтов присутствует лишняя буква или знак. Как правило, мошенники соглашаются приобрести товар, даже не проверив его состояние.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!