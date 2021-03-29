Казахстанцев предупредили о промышляющих на сайтах объявлений мошенниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенничество под предлогом доставки товара с казахстанских сайтов частных объявлений продолжают совершаться. После размещения объявления о продаже товара, на связь выходят мошенники под видом покупателя, при этом используют номера-однодневки, а затем отключают их, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

В ходе переписки мошенники поясняют, что находятся в другом городе и предлагают воспользоваться услугой «доставка». То есть, курьер сам приезжает за товаром и забирает его у продавца после оплаты на карту.

«Для этого мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-код, ИИН, отправить заявку и ожидать перевода денег.

Как только продавец отправил заявку, все указанные Вами данные попадают в руки мошенников через фишинговый сайт. Далее, они входят в учетную запись интернет-банкинга, получают полный доступ к деньгам и моментально похищают имеющиеся денежные средства с карт-счетов. А мошеннический сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов», - рассказали о схеме преступников в полиции.

С начала года от данной схемы мошенничества пострадали более ста столичных жителей. Ущерб составил 2 млн тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан не передавать реквизиты банковских карт и персональные данные. Необходимо обратить внимание на ссылку и подлинность сайта. В названии фишинговых сайтов присутствует лишняя буква или знак. Как правило, мошенники соглашаются приобрести товар, даже не проверив его состояние.