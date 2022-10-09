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Казахстанцев предупредили о передвижении воинских эшелонов

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Октября 2022, 07:29
Казахстанцев предупредили о передвижении воинских эшелонов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК распространило официальное сообщение о передвижении по территории страны воинских эшелонов с контингентом Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь - участниками учений ОДКБ. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». По завершении данных учений, в период с 8 по 15 октября, по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории нашей страны по ранее согласованному с АО «НК «КТЖ» графику движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад. Кроме того, соединения и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейкового характера о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане завершились учения ОДКБ.

ОДКБ   Учения   Армия   Минобороны РК  
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