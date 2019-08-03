Казахстанцев предупредили о незаконном сборе персональных данных в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении сбора персональных данных казахстанцев, а также получения доступа к персональному досье гражданина Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение службы в Facebook.

В Службу «KZ-CERT» поступило обращение от Управления образования г. Нур-Султан, где сообщалось, что в социальных сетях созданы страницы, которые предоставляют платные услуги по прикреплению детей в детские сады. Опасения обращающихся было вызвано тем, что ведется незаконный сбор персональных данных казахстанцев.

Проведя мониторинг сети Интернет Службой «KZ-CERT» были выявлены страницы в сети Instagram и объявления в онлайн-магазине «OLX», где была указана следующая информация:

«Наша страница занимается круглосуточной услугой мониторинга мест, в детские сады. Работаем через сайт электронного акимата e.astana.kz. Это общедоступный сайт, для любого жителя РК, чьи дети стоят в общей очереди в ДДУ (Детское Дошкольное Учреждение) и.т.д. Сайт выполняет вход с помощью электронного ключа ЭЦП (Электронно-цифровая подпись). От вас лишь требуется выбрать подходящий вам сад,и предоставить ключ ЭЦП. НАПОМНЮ, все выполняется в рамках закона. Оплата осуществляется только после получения направления, затем все ваши персональные данные благополучно удаляются» (стилистика и орфография сохранены).

В данном случае сбор персональных данных осуществлялся методом убеждения, отмечают в службе.

«Постановка ребенка в очередь, просмотр номера очереди, получение направления в детский сад осуществляется самим родителем совершенно бесплатно на портале e.astana.kz. Более того, для получения данных услуг не требуется ЭЦП. Для авторизации и дальнейшего получения услуг, достаточно ввести ИИН, мобильный номер телефона родителя и проверочный одноразовый SMS-пароль. Поэтому удаленное заполнение этих форм посторонним человеком считается нарушением законодательства РК. Нет гарантии, что переданные вами данные и ЭЦП ключи не будут использоваться для иных действий», - пояснила Жазира Асанова, руководитель отдела стратегии, анализа и цифровых технологий Управления образования г. Нур-Султан.

Посредством подписания ЭЦП мошенникам предоставляется возможность в получении государственных услуг и персональных данных гражданина на портале «Электронное правительство». В этой связи Служба «KZ-CERT» и Управление образования г. Нур-Султан призывает всех родителей не поддаваться на подобные рода заявления и получать услугу самостоятельно у официального владельца системы e.astana.kz.

В случае выявления подобного вида интернет-ресурсов, страниц в социальных сетях, сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert.

Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT»

Тел: 8-717-255-99-97, 1400(моб.)

E-mail: info@kz-cert.kz; incident@kz-cert.kz

https://t.me/kzcert