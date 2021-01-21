Казахстанцев предупредили о мошенниках, продающих фальшивую валюту в соцсетях
Реклама продажи поддельных денег встречается и на других платформах. Чаще всего свои услуги фальшивомонетчики рекламируют в России и Украине.
Ненастоящие купюры продают методом «закладок»: прячут их в определенном месте, а затем отправляют карту с обозначенной местностью покупателю. В некоторых случаях «деньги» даже отправляют почтой.
Журналисты издания «Настоящее время» на своей странице в Instagram решили проверить, как работает такая схема продаж на практике. Однако после того как корреспондент переслала фальшивомонетчикам деньги и чек, подтверждающий перевод, продавец заблокировал потенциального покупателя, а вся переписка удалилась.
В Казахстане изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг карается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет согласно статье 231 УК РК.
О том, как распознать фальшивые купюры можно прочесть здесь.