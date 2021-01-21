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    08:42, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанцев предупредили о мошенниках, продающих фальшивую валюту в соцсетях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккаунты, предлагающие фальшивые доллары, рубли, евро и гривны, обнаружились в социальной сети Instagram. Фальшивомонетчики уверяют, что эти подделки не отличить от настоящих купюр, их принимают терминалы и банкоматы. Редакция сайта Stopfake.kz предупреждает казахстанцев о сетевых мошенниках, передает МИА «Казинформ».

    Реклама продажи поддельных денег встречается и на других платформах. Чаще всего свои услуги фальшивомонетчики рекламируют в России и Украине.

    Ненастоящие купюры продают методом «закладок»: прячут их в определенном месте, а затем отправляют карту с обозначенной местностью покупателю. В некоторых случаях «деньги» даже отправляют почтой.

    Журналисты издания «Настоящее время» на своей странице в Instagram решили проверить, как работает такая схема продаж на практике. Однако после того как корреспондент переслала фальшивомонетчикам деньги и чек, подтверждающий перевод, продавец заблокировал потенциального покупателя, а вся переписка удалилась.

    В Казахстане изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг карается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет согласно статье 231 УК РК.

    О том, как распознать фальшивые купюры можно прочесть здесь.


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