11 Июля 2022 13:35

Казахстанцев предупредили о мошеннических схемах легкого заработка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег. Таким образом они сами становятся соучастниками преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту, либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржи либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%», - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Суйинбай во время онлайн-брифинга.

Он предупредил казахстанцев о последствиях участия в сомнительных схемах. По его словам, по стране уже имеются факты задержания соучастников преступлений. Они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством.

Ранее сообщалось, что за полгода в Казахстане совершено более 9,6 тыс. преступлений в сфере интернет-мошенничества. Самым распространенным способом остается онлайн-торговля. В последнее время участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов.