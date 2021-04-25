Казахстанцев предупредили о фейке по выставлению блокпостов вокруг крупных городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев предупредили о фейковой новости о выставлении блокпостов вокруг крупных городов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Казахстанцы пересылают друг другу сообщение о том, что с 9 мая в стране вновь введут строгие карантинные меры и выставят блокпосты вокруг крупных городов. Доказательством служит отрывок из телевизионного выпуска новостей. На самом деле это сообщение – фейк, а сама новость прошлогодняя.

«Выпуск новостей, отрывок из которого пересылают в WhatsApp, датируется 7 ноября 2020 года. Он был снят корреспондентами телеканала «МИР-24», а не «Хабар 24». В кадре диктор не называет месяц, а лишь говорит, что «с девятого числа покидать город или заезжать будет запрещено». Таким образом, и указанная в сообщении дата 9 мая является домыслом», - отмечается на сайте.

Также добавлено, что решения об усилении или послаблении карантинных мер в стране принимаются исходя из эпидемиологической обстановки.