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Казахстанцев предупредили о действующих от имени АО НК «КазМунайГаз» интернет-мошенниках

22 Ноября 2022, 13:15
Казахстанцев предупредили о действующих от имени АО НК «КазМунайГаз» интернет-мошенниках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев предупредил казахстанцев о мошеннических схемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы еще раз предупредить казахстанцев о мошенниках, которые через фейковые сайты и мобильные приложения предлагают инвестировать деньги в якобы национальную компанию «КазМунайГаз» и обещают высокий доход. Такие фейковые сайты упоминают имена известных людей, используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов «КазМунайГаза» и подменяют оригинальные аудиодорожки. Просим казахстанцев быть бдительными, вся информация доступна на нашем официальном сайте, где мы открыли специальный раздел, посвященный IPO», – сказал Даурен Карабаев на брифинге.

В ходе брифинга он рассказал о финансовых показателях компании за 9 месяцев текущего года, а также значимых корпоративных событиях и сделках, которые повлияли на операционные и финансовые результаты КМГ.


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