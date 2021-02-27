Казахстанцев поздравляют со 175-летием великого акына Жамбыла

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Со 175-летием великого казахского поэта Жамбыла Жабаева казахстанцев поздравляют представители других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский областной русский драматический театр стал инициатором поздравлений с юбилейной датой выдающегося казахского стихотворца из тех стран, в городах которых установлены памятники Жамбылу Жабаеву.

«Такую идею публикаций в социальных сетях с поздравлениями казахстанцам со 175-летием Жамбыла Жабаева предложил директор нашего театра Акылдос Тажиев, - пояснила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. - Мне она показалась очень интересной, и я предложила нашим друзьям и землякам, проживающим сейчас в разных уголках мира, поддержать. Они с удовольствием откликнулись и начали отправлять видеоролики с поздравлениями у своих памятников Жамбылу Жабаеву, в своих странах и городах. Поздравления из России, Украины, Сербии, Узбекистана, Канады, Турции были опубликованы на страницах социальных сетей Россотрудничества в Казахстане. Творчество акына Жамбыла Жабаева объединило людей разных стран и народов».

Ректор московского ГИТИСа Григорий Заславский, поздравив казахстанцев со 175-летием великого поэта, заметил, что в поэзии Жамбыла Жабаева есть замечательная «акынская» традиция.

«Благодаря тем переводчикам, тем литературным помощникам, которые оказались рядом с Жамбылом Жабаевым, удалось сохранить и передать мелодику, музыку, поэзию замечательного жанра традиционного казахского пения, - сказал Григорий Заславский. - Этот поэт и сказитель передавал традицию не только нам, советским людям. Но и для всего казахстанского народа был очень важной фигурой культуры XX века. Хотя сам Жамбыл Жабаев, получается, всего на 20 лет моложе Льва Толстого, но он соединял не просто два столетия, а два разных мира, передав нам, уже в середину XX века, старинную, во многом архаичную эпоху, но связывающую нас корнями».

Представитель Министерства иностранных дел Сербии Любиша Чолич, занимавший в 2015 - 2019 годах пост Консула Сербии в Казахстане, подчеркнул, что в Сербии, в городе Белграде, установлен памятник Жамбылу.

Известный российский актер Валентин Смирницкий не раз бывавший с гастролями в Таразе и полюбивший южный теплый город, некогда носивший имя прославленного акына, заметил, что эта праздничная дата касается не только казахстанцев, но и всех народов постсоветского пространства. «Жамбыл Жабаев был известен именно всем народам Советского Союза. Он написал во время Великой Отечественной войны потрясающее стихотворение «Ленинградцы, дети мои!», которое поднимало боевой дух солдат и помогало жителям блокадного города выживать в тех чудовищных условиях. Его именем названо множество улиц, ему поставлено множество памятников», - сказал актер.

Со 175-летием казахского поэта Жамбыла Жабаева казахстанцев поздравил украинский писатель, поэт и публицист Ян Таксюр, участник, автор и ведущий многих телевизионных передач Украины, автор поэтических сборников, кавалер Ордена преподобного Нестора Летописца. «Имя Жамбыла Жабаева знаю со школьных лет, - сказал он. - Поразила его способность чувствовать боль другого народа как свою, сопереживать, любить людей разных народов, стран, национальностей, видеть в человеке любой национальности своего брата. Для нас это очень важно в это время, когда есть попытки нас разделить».

Отметим, что памятник Жамбылу Жабаеву установлен в Киеве, в парке «Нивки» в 2012 году.

Из заснеженного Санкт-Петербурга известный в джазовом мире музыкант и композитор Джерри Ким, уроженец Тараза (Джамбула), также поздравил казахстанцев со 175-летием Жамбыла Жабаева. Отметим, что музыкант посвятил цикл своих джазовых композиций «Древний Джамбул» родному городу.

«Считаю, очень символичным, что памятник Жамбыл Жабаеву находится в самом центре Санкт-Петербурга, на улице, носящей имя великого акына, рядом с джазовой филармонией – «Меккой» европейского джаза. Жамбыл Жабаев – гордость нашей страны, нашего солнечного Казахстана».

Из канадского города Ванкувера с юбилеем великого казахского акына Жамбыла казахстанцев поздравил также уроженец Тараза (Джамбула) известный поэт Евгений Ким. Он подчеркнул, что многие земляки жамбылцы, казахстанцы, которые сегодня находятся в разных уголках планеты, поддержат эти поздравления с юбилеем великого казахского акына Жамбыла Жабаева.



