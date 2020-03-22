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Казахстанцев попросили сдать билеты на поезда в Нур-Султан и Алматы
22 Марта 2020 17:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев попросили сдать билеты на поезда в Нур-Султан и Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
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Как уже ранее сообщалось, в связи с вводом карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00:00 часов 22 марта пассажирские поезда прекращают движение в эти города, а некоторые проезжают транзитом без остановок.
«Убедительно просим пассажиров, не направляться в карантинные города и сдать ранее приобретенные билеты. Вся актуальная информация по графику движения поездов размещена на сайте КТЖ и Bilet.railways.kz «, - отметили в пресс-службе.
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Транспорт, Общество, Коронавирус в РК,
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