Казахстанцев попросили пока не требовать от туроператоров возврата средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков попросил казахстанцев отложить свои требования к туристическим компаниям по возврату средств в связи с отменой поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день весьма актуальным остается вопрос по возврату средств туристам в связи с отменой поездок. Ситуация в сфере выездного туризма усугубляется тем, что данное направление имеет очень сложную систему партнерских взаимоотношений при формировании туристских пакетов. Продажи клиентам туристских пакетов на зарубежные курорты предполагали предварительные международные платежи с целью бронирования мест проживания туристов и мест на воздушных судах», - сказал Дастан Рыспеков.

Спикер добавил, что если клиенты отказываются от поездок и требуют возврата, то перед туроператорами возникает задача возврата своих депозитов и средств, направленных на бронирование. Данные меры требуют большого количества времени, а зачастую такой возврат не предусматривается.

Вместе с тем, в целях нивелирования ситуации туроператорами предусмотрен ряд мер для решения проблемных вопросов, такие как перенос дат отдыха, оформление туристского сертификата, заключение дополнительного соглашения между туристской компанией и туристом.

«Хотелось бы отметить, что одновременный большой поток обращений по возврату средств и предъявление претензионных исков может привести к остановке работы туристских компаний, а в отдельных случаях и к их банкротству, что не будет лучшим решением в данной ситуации для всех сторон. Сейчас как никогда важно искать альтернативные решения, удовлетворяющие все стороны. Взаимопонимание между туристами и субъектами туристского бизнеса позволит предприятиям выстоять в текущих условиях, а туристам полноценно отдохнуть после преодоления всех трудностей. В связи с чем просим граждан отнестись с пониманием к данной ситуации и по возможности отложить свои требования к туристским компаниям до восстановления рынка», - подчеркнул Дастан Рыспеков.



