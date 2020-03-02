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Казахстанцев пока не будут эвакуировать из Ирана и Южной Кореи

2 Марта 2020 11:34
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Казахстанцев пока не будут эвакуировать из Ирана и Южной Кореи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан пока не будет эвакуировать своих граждан из Южной Кореи и Ирана. Об этом заявил первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По Ирану и Южной Корее: в Иране находятся 170 наших граждан. Вопрос об эвакуации пока не ставится. Но наше посольство сейчас работает со всеми нашими гражданами», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.

В случае их пожелания покинуть Иран, вице-министр пообещал, что министерство готово оказать необходимое содействие.

«В Южной Корее находятся 34 тысячи 600 граждан Казахстана. Количество рейсов было сокращено с девяти до трех, для того, чтобы граждане, которые пожелают вернуться, могли воспользоваться рейсами», - сообщил Ш. Нурышев.

По его словам, эвакуация будет проводиться в крайнем случае.

«Поэтому лица, которые сами изъявят желание вернуться, могут вернуться рейсами, которые пока еще летают», - заключил вице-министр.


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Ключевые слова: МИД РК, Правительство РК, Иран, Корея, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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