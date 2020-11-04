Казахстанцев планируют освободить от обязанности носить с собой водительские удостоверения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис взял в работу проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроект подготовлен в целях усовершенствования законодательства в сфере транспорта.
«Законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства. Кроме того, проект закона направлен на урегулирование правил использования некоторых транспортных инструментов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение до 26 ноября 2021 года», - добавил Канат Мусин.
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