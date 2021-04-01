Казахстанцев начнут прививать отечественной вакциной в конце апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы получат отечественную вакцину в конце апреля текущего года. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанцы получат отечественную вакцину в конце апреля текущего года. То есть начнется массовая вакцинация населения», - сказала Кунсулу Закарья.

Спикер добавила, что параллельно будут вестись работы по завершению третьей фазы испытаний до 9 июля.

Было также отмечено, что в марте 2020 года в Казахстане зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяты патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая казахстанские ученые разработали вакцину QazCovid-in. Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора. 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительным результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazCovid-in

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах

Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров.

По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря 2020 г. Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazCovid-in.

Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не имеется. В крови добровольцев уже появились необходимые защитные антитела.

Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazCovid-in привились министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, помощник Президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский совет» Талгат Нургожин.

Вакцина на сегодня получила временную регистрацию, полностью исследования третьей фазы планируется завершить до 9 июля