Казахстанцев и иностранных граждан продолжают эвакуировать с трасс в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки спасатели Акмолинской области эвакуировали 91 человека, в числе которых 31 гражданин Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, людей забирают из автотранспорта и доставляют в ближайшие пункты обогрева. К примеру, сегодня, 23 января, из застрявшего в снежном заносе автомобиля в Аккольском районе спасли двух граждан Таджикистана, которых доставили в пункт обогрева, предоставив питание.

«Сотрудниками отдела по ЧС Аккольского района, совместно с сотрудниками пожарной части города Акколь, проводились эвакуационные мероприятия на республиканской автодороге «Нур-Султан - Щучинск». Эвакуировано пять человек. Два гражданина Таждикистана и три гражданина нашей республики. Мы их разместили в пункте обогрева города Акколя, в районном доме культуры», - рассказал и. о. начальника ОЧС Аккольского района Аят Сералиев.

Между тем, в Акмолинской области уже больше суток сохраняется экстремальная ситуация. Из-за обильного снегопада и сильного ветра в регионе были перекрыты междугородние трассы. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодорог республиканского значения «Щучинск –Нур-Султан», «Нур-Султан - Ерейментау», «Нур-Султан - Караганда». С 11-30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» (917-1007 км, поселок Жаксы - город Атбасар), «Жаксы - Есиль - Бузулук» (0-82 км, поселок Жаксы - поселок Бузулук).

В ДЧС Акмолинской области рекомендовали акмолинцам воздержаться от поездок в буран и следить за информацией об изменениях погодных условий. «Информацию о закрытых дорогах и ограничениях движения можно узнать, скачав приложение «Darmen», а также по единому бесплатному номеру 1403», - добавили спасатели региона.



