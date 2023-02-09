Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа спецбортом. Об этом передает наш собственный корреспондент в Турции.

Среди них - 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана.

На данный момент спецборт приземлился в аэропорту Астаны. Эвакуированные проходят паспортный контроль.

По информации МИД РК, усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 эвакуированы казахстанцы из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфаи Элязык.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Напомним, вчера в аэропорт города Газиантеп приземлился уже второй спецборт из Казахстана для оказания помощи в зоне стихийного бедствия в Турции. В целях проведения поисково-спасательных мероприятий в составе казахстанского контингента дополнительно прибыли спасатели, кинологи и медработники.