Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа

9 Февраля 2023, 07:42
Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев и граждан Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа спецбортом. Об этом передает наш собственный корреспондент в Турции.

Среди них - 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана.

На данный момент спецборт приземлился в аэропорту Астаны. Эвакуированные проходят паспортный контроль.

По информации МИД РК, усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 эвакуированы казахстанцы из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфаи Элязык.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.


Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Напомним, вчера в аэропорт города Газиантеп приземлился уже второй спецборт из Казахстана для оказания помощи в зоне стихийного бедствия в Турции. В целях проведения поисково-спасательных мероприятий в составе казахстанского контингента дополнительно прибыли спасатели, кинологи и медработники.



Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
В Германии бастуют аэропорты
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Теги:
Читайте также
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
В Германии бастуют аэропорты
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей