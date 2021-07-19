НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам закроют доступ на зарубежные интернет-ресурсы, предлагающие поддельные паспорта вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщила на онлайн-брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех подразделениях полиции созданы специальные мониторинговые группы, которые выявляют и отрабатывают размещаемые в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, местных пабликах и на рекламных сайтах объявления по продаже поддельных документов. Полицией уже выявлено 46 таких объявлений, где за деньги предлагаются поддельные паспорта вакцинации, а также бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются и объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории Российской Федерации, Украины, Индии и США. Кроме того, в выявленных объявлениях специалистами Центра по борьбе с киберпреступлениями МВД прослеживаются, в основном, мошеннические схемы, направленные на получение предоплаты. В подтверждение о якобы прохождении 1-го этапа вакцинирования мошенники присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов. После чего требуют предоплату за 2 этап и исчезают», – сказала Ш. Турлыбек.

По ее словам, анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а продавцы поддельных документов часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют. При этом обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы. Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям.

В качестве примера, Ш.Турлыбек рассказала о том, как учительница из Костаная получила от мошенников липовую справку о медотводе от вакцинации. Женщина, имеющая гипертонию и астму, в разговоре со своей знакомой посетовала на требование директора школы к учебному году иметь паспорт вакцинации. Учительница знала, что получить медицинский отвод от частной лаборатории можно за 120 тысяч тенге. По-видимому, частники пытались таким образом нажиться, сделав диагностику всего организма клиента, а не только проверки имеющихся заболеваний. Знакомая поделилась с учительницей номером человека, который может сделать справку за 20 000 тенге. И действительно, справка на следующий день после оплаты была завезена ей домой. Однако проконсультировавшись с коллегой, женщина заподозрила подделку, так как в справке не хватало некоторых данных.

«Возмущенная женщина направилась разбираться в государственную поликлинику от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель, в обязанности которой входит аудит амбулаторных карт, лечения и диагностики заболевания, а также работа с возникшими инцидентами, незамедлительно сообщила о подделке в полицию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье Уголовного кодекса «подделка документов», которой предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет. В настоящее время по уголовному делу полицией проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на его раскрытие и привлечения правонарушителей к ответственности», – сообщила Ш. Турлыбек.