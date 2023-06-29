Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстанцам выдали микрокредиты на 1,1 трлн тенге

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Июня 2023, 15:46
Казахстанцам выдали микрокредиты на 1,1 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портфель микрокредитов микрофинансовых организаций составил 1,1 трлн тенге, что сразу на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.

Практически весь объем микрозаймов был выдан физическим лицам — это чуть более 1 трлн тг, рост за год — на 31,2%. Еще 24,2 млрд тг были выданы юридическим лицам, что на 38,3% больше, чем в конце первого квартала 2022 года.


Объем микрокредитов, по которым имеется просроченная задолженность, вырос за год на 21,1%, до 157,5 млрд тг. При это доля просроченных кредитов в общем ссудном портфеле МФО за год сократилась с 16,2% до 14,9%.


Из всего объёма просроченных микрокредитов 155,3 млрд тг приходится на займы, выданные физическим лицам — плюс 20,8% за год. Доля микрокредитов, выданных физическим лицам, по которым имеется просроченная задолженность, за год уменьшилась с 16,4% до 15,1%. Наибольший объём приходится на займы с просрочкой платежей на срок свыше 90 дней: 54,4 млрд тг, при это здесь отмечается сокращение показателя на 10,2%. Следом идут микрокредиты, просроченные на срок от 1 до 30 дней (48,9 млрд тг, рост за год — на 33,8%), далее — на срок от 31 до 60 дней (28,9 млрд тг, рост за год — на 80,7%), и наконец — на срок от 61 до 90 дней (23,1 млрд тг, рост за год — на 50,4%).


Объём просроченных микрокредитов, выданных юридическим лицам, за год вырос на 40,3%, до 2,2 млрд тг, а их доля увеличилась с 8,9% до 9%. Почти весь объём пришелся микрокредиты, просроченные на срок от 1 дня до 30 дней и на срок более 90 дней — 1,1 млрд и 893,9 млн тг. Оставшиеся 239,5 млн тг пришлись на микрокредиты, просроченные на срок от 31 дня до 90 дней.


Согласно отчётности микрофинансовых организаций, значительно выросла доля микрокредитов, считающихся безнадёжными: на конец первого квартала показатель составил 10,1%. Для сравнения: годом ранее доля такой просрочки составляла 8,9% от портфеля, а пять лет назад — и вовсе лишь 2,4%. Объём безнадежных микрокредитов в портфеле МФО за год вырос почти в полтора раза и составил 106,4 млрд тг.


Значительный объем микрокредитов приходится на сомнительные займы — 814,8 млрд тг, что на 29,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. 132,8 млрд тг пришлись на стандартные микрокредиты, здесь объём вырос за год на 28,6%.


Экономика   Статистика   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО